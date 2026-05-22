ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಹಾವೇರಿ ರೈತರು
ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರೈತ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 9:46 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯೇ ಜೀವನಾಧಾರ. ಈ ವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ 500 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಮೀನು ಹದವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಇದೀಗ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೋಯಾಬಿನ್, ಶೇಂಗಾ, ಭತ್ತ, ರಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ರೈತ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಎಕರೆವರೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದರೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ಇಲ್ಲದೇ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬಿನ್ಗೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸತತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಳುವರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಸಹ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಪಡದೇ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯೇನು?: ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದ ರೈತ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಗೋವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದು ರೈತರು ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬದಲು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಕಡೆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಕರೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಎರಡು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಯುವ ರೈತ ರವೀಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?: ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡುಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಮುಸುಕಿದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ರೈತರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ, ಕರ್ಜಗಿ, ಮತ್ತು ಗುತ್ತಲ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇರುವ ನೆಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೊಸರಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
1280 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 950 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೇಂಗಾ 101 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಗಳು ದಾಸ್ತಾನು ಇವೆ. ರೈತರ ಎಫ್ಐಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ಎಕರೆವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಳಿಯ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೀಜ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
