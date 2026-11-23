ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲ, 11:45ರವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಾತ್ರಿ 11:45 ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ - ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆದೇಶ
Published : November 23, 2026 at 9:20 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಹಾಗೂ 10:30ಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ - ವಹಿವಾಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ 11:45 ರವರೆಗೆ ಅಂಗಡಿ - ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ನ. 23) ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ 10:00 ಮತ್ತು 10:30ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 11:45 ರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ - ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ (BNSS) 2023ರ ಕಲಂ 163 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ ಕಲಂ 31(W) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ.
ಆದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು, ಪಾನ್ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾತ್ರಿ 11:45 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 11:45 ರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಿಲ್ಲ: ಈ ವಿಸ್ತರಿತ ಸಮಯದ ಆದೇಶವು ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ (CL-4, CL-6A, CL-7 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು) ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯಲ್ಲಿ (Licence conditions) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಔಷಧ ಅಂಗಡಿಗಳು (ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್), ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಿತಾ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು:
ಮಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಬಂದರು ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಕೋಮು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಅನಗತ್ಯ ಗುಂಪುಗೂಡುವಿಕೆ, ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ನ್ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೆರೆದಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಘಾತುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11:45 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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