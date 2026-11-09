ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಮನೆ ಸಕ್ರಮ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಲ್ಕು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಎಂ
BDA Site Regularization: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಯಮ 38ರ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ 38(ಡಿ) ಅಡಿ ಮನೆಗಳ ಸಕ್ರಮ, ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:06 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ(ಬಿಡಿಎ)ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡಿಎ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಸಕ್ರಮ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ನಿವೇಶನಗಳು, ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ, ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮೇಳ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬಿಡಿಎ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ನಿಯಮ 38ರ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ 38(ಡಿ) ಅಡಿ ಮನೆಗಳ ಸಕ್ರಮ, ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಎ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ (10.07.2008ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ದರದ ಮೇಲಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
20x30 ವರೆಗಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಶೇ.10ರ ಬದಲು ಈಗ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯದ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ದಂಡ, 20x30ರಿಂದ 30x40ರವರೆಗಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.25ರ ಬದಲು ಕೇವಲ ಶೇ.12.5, 30x40ರಿಂದ 40x60ರವರೆಗಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.40ರ ಬದಲು ಶೇ.20 ಹಾಗೂ 40x60ರಿಂದ 50x80ರವರೆಗಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರ ಬದಲು ಶೇ.25ಕ್ಕೆ ದಂಡವನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣಕೀಕೃತಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರದ ಎರಡರಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ. ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿ ವಾರ ವಲಯವಾರು ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಪನ್ ಹೌಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡಿಎಗೆ 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ, ಹೊಸ ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಸೇವೆಯ ಬಿಡಿಎ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಸೈಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ, ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2008ರ ಮುಂಚೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 15.12.2026. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ನಿವೇಶನಗಳು (Incentive Sites): 24.08.2026ರನ್ವಯ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಗದು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿರುವ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಸೈಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್ ರೈತರಿಗೆ ಭೂಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೈಟ್ ವಿತರಣೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಹಂಚಿಕೆ (Marginal Land Allotment): ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಗಳು (Marginal Land) ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಚಿನ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17.12.2026ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿವೇಶನದ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜಾಗದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂಚಿನ ಜಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಬಡಾವಣೆಯ (ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನಿವೇಶನಗಳು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ (General Allotment) ರೆವಿನ್ಯೂ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬದಲಿ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ವಿವಿಧ ಅಳತೆಗಳ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 60:40ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, 600 ಚ.ಅಡಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (Guideline) ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಡೆಯಲು ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ನಗದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಮೂಲ ನಿವೇಶನದ ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಚಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ (ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಅಂಚಿನ ಜಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮೇಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಿಎ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿವೇಶನಗಳ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಾಗರಿಕರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸದರಿ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಹಂಚಿಕೆದಾರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೂ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವೇಶನದ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 17.12.2026ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶುದ್ಧ ಕ್ರಯಪತ್ರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಂಡ: ಯಾರೂ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಟ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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