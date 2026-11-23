ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, 12 ದಿನ ಕಾಯಿರಿ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 23, 2026 at 8:02 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಠ ಹಿಡಿಯದೆ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, "ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 12 ದಿನ ಕಾದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: "ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಕೇಂದ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ (NHM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ₹2,000 + ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹5,000 ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ₹8,000 ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ₹4,000ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ₹10-12 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಿ: "ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನೂ ಮಾಡದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಈಗ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿ. ಕೇಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಯಲು- ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಕಾರಣ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಿ 'ಜನೌಷಧಿ' ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರ (L1) ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಗೂಡಂಗಡಿ ತರಹದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಔಷಧಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಖಾದರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ- 12 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ್: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ (Bisleri) ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 112 ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೋಪದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ 12 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 60 ಘಟಕಗಳ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (Lab) ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾದರೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೆಹಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಕಲುಷಿತ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹400 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಟೆಂಡರ್ ಮುಗಿದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹20 ಕೋಟಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ₹16,000 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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