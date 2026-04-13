ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ: ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ
ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : April 13, 2026 at 11:24 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸಕರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಸಕರ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದ್ದು, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಮುಂಬರುವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದರು.
ನೀನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತೇನೆ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2028ರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿದೆ. ಆಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ ಬರಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಬೇಕು. ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು. ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟು ಕೋಡೋದು ಆಗಬಾರದು ಎಂದರು.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ-ಸಿಎಂ: ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಶಾಸಕರು:
- ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ್ (ರಾಮದುರ್ಗ)
- ಎಸ್.ಎನ್.ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ)
- ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಾಶೆಟ್ಟಿ (ಚಾಮರಾಜನಗರ)
- ಹಂಪನ ಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ (ಸಿಂಧನೂರು)
- ಡಿ.ಜಿ.ಶಾಂತನಗೌಡ (ಹೊನ್ನಾಳಿ)
- ಜೆ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಬೀಳಗಿ)
- ಬಸವರಾಜ್ ಶಿವಣ್ಣನವರ್ (ಬ್ಯಾಡಗಿ)
- ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ (ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ)
- ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ (ಹು-ಧಾ ಪೂರ್ವ)
- ಯು.ಬಿ.ಬಣಕಾರ್ (ಹಿರೇಕೆರೂರು)
- ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ (ರೋಣ)
- ಯಶವಂತರಾಯ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಡಿ)
- ಕೆ.ಷಡಕ್ಷರಿ (ತಿಪಟೂರು)
- ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದ್ರ (ಶಿರಾ)
- ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಮಿ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ)
- ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ (ಅಥಣಿ)
- ಅಪ್ಪಾಜಿನಾಡಗೌಡ (ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ)
- ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ (ಶಿವಾಜಿನಗರ)
- ಪ್ರಿಯಾಕೃಷ್ಣ (ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ)
- ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ)
- ವಿ.ಶಿವಣ್ಣ (ಆನೇಕಲ್)
- ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ಧಾರವಾಡ)
- ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ್ (ಕೊಪ್ಪಳ)
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: