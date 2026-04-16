ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೋವರ್ ಫ್ಲವರ್: ಸ್ವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಕ್ಕೆ ಪುಳಕಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು

ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ದೇವದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಮರಗಳು ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಸ್ವರ್ಣ ಪುಷ್ಪದ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 1:35 PM IST

Updated : April 16, 2026 at 2:17 PM IST

ಹಾವೇರಿ : ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಳದಿ ಸುಂದರಿಯರದ್ದೇ ಮಾತು. ನಗರದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಮೈದುಂಬಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಈ ಚೆಲುವೆಯರು ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಳದಿಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುನಿಂತ ಈ ಸುಂದರಿಯರು ಯಾರು‌ ಅಂತೀರಾ. ಅವರೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೋವರ್ ಪ್ಲವರ್ ಮರಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಮರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟೆ ಮರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಮದೇಯ Cassia fistula. ಈ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೂಬಿಟ್ಟಾಗ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವೆ ಮೈದಳೆದು ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಿಂದೆದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ಮರವನ್ನ ಸ್ವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕವಿ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವರ್ತಕ ಪಿ. ಡಿ. ಶಿರೂರು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಗಿಡ, ಬ್ಯಾಟೆ ಮರ, ಕೊಂದೆ, ಸ್ವರ್ಣ ಪುಷ್ಪಮರ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರ ಮಾರ್ಚ್-ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತವೆ.

ಕವಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಳಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಮರ : ಈ ಮರಗಳು ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈತುಂಬಾ ಹಳದಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿವೆ. ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ದೇವದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೋವರ್ ಫ್ಲವರ್​​ನ ಹೂವುಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಮರದ‌ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ‌ ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹೂಗಳ ಹೋಯ್ದಾಟ, ಗಾಳಿಗೆ ಬಳಕುವ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತ್ವವನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುಳಕಿತರಾದ ಹಲವು ಕವಿಗಳು ಈ ಮರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಕವನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ‌ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಹಳದಿ ಹೂಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದುಂಬಿಗಳ ಅಲೆದಾಟ, ಝೇಂಕಾರ ಎಂತಹವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪುಲಕಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಿಯಿದೆ ಎನ್ನುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವನ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕವಿ ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

ಸ್ವರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಮರದ ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳ ಸೊಬಗು (ETV Bharat)

ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ: 'ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಮರಗಳು ಹೂಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯ ದಾಹ ನೀಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಕ್ಕೆಮರ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟೆ ಮರ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ದಗೊಳಿಸಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪರಿಸರವನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಈ ತರದ ಮರಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೋವರ್ ಮರಗಳ ಸೊಬಗು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿರು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಕಕ್ಕೆ ಮರದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿರುವುದು (ETV Bharat)

ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು : ವರ್ತಕ ಪಿ. ಡಿ. ಶಿರೂರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳು ಬಡಾವಣೆಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿರಿಸಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವುದು ಬಡಾವಣೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ನಡೆಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ನಗರವನ್ನ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮದ ಮಹತ್ವ ಸಾರಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇ ಫ್ಲವರ್ ಮರಗಳು ಸಹ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊದ್ದು ನಿಂತಿವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇ ಫ್ಲವರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಳದಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಶೋವರ್ ಮರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂತಹವರನ್ನು ಸಹ ಮಂತ್ರಮುಗ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಬ್ರೀಡ್ ತಳಿಯ ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳು ಎಲೆಗಳೇ ಕಾಣದಂತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟೆ ಮರದ ಹೂವುಗಳು ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ (ETV Bharat)

'ಯುವಕರು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಗರವೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ' ಎಂದು ಶಿರೂರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

