ಕಳೆದೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಅಥವಾ ಎಫ್ಡಿ: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೊಟ್ಟ ಹೂಡಿಕೆ?
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 4:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹೂಡಿಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಒಂದು ವೇಳೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯಲ್ಲಿ (FD) ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ, ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೋವಿಡ್, ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್
|ಆಸ್ತಿಗಳು
|2021ರಲ್ಲಿ 1ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ಮೌಲ್ಯ
|ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಟರ್ನ್
|ಚಿನ್ನ (24-ಕ್ಯಾರೆಟ್)
|Rs 2.95 Lakh
|1.95
|ಬಿಟ್ಟಕಾಯಿನ್
|Rs 1.75 Lakh
|0.75
|ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ(ಹಿ. ನಾಗರಿಕರು)
|Rs 1.36 Lakh
|0.36
|ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ(ಸಾಮಾನ್ಯ)
|Rs 1.31 Lakh
|0.31
|ನಿಫ್ಟಿ- 50
|Rs 1.25 Lakh
|0.25
NSE Indices, IBJA, Binanceನಿಂದ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶ
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆ: ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಅತ್ಯಧಿಕ ರಿಟರ್ನ್ ನೀಡುವ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 47,817 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ, ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ 1,41,082 ರೂಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವು. ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 195ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 2.95 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್: 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ 43.8 ಲಕ್ಷದಿಂದ 76.5 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ 2025ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆತಂಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು ವಾರ್ಷಿಕ 4.6 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು 18,210.95ರಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಸೂಚ್ಯಂಕವು 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರ ವೇಳೆಗೆ 22,749.75ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸದರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ರಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲಭಿಸಿದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮೊದಲು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಫ್ಡಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ಬಿಐ), ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 5.40ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.20ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ದರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಬಿಐ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ. 5.40 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ. 6.20 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವು 1.31 ಲಕ್ಷ ರೂ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತವು 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದರೂ ಇದು ಠೇವಣಿ ಇರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
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