'ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ' ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನಗರ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಹಮತ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮುಂದೂಡಿ ಆದಷ್ಟು ತೈಲಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
Published : May 20, 2026 at 1:14 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಂತರ ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೈಲ ಅವಲಂಭಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೀಡಾದವು. ಬೆಳೆಗಳು ಗಗನಮುಖಿಯಾದವು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮುಂದೂಡಿ ಆದಷ್ಟು ತೈಲಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸಿ ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಏನಂತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿನಗರಿಯ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು?: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದ್ದವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮದುವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಚಿನ್ನ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ತೈಲಗಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಲರ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಮೊದಲು ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ದಿಗ್ಭಂಧನ ಬಳಿಕ ಡಾಲರ್ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಉದಯ ಕೋಡೆಕರ್.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ದೇಶ. ದೇಶ ಸದೃಢವಾದರೆ ನಾವು ಸದೃಢವಾದಂತೆ. ನಮಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲು ನಾವು ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಉದಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 50ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಯುದ್ದ ಆರಂಭದಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಉದಯ.
ಆಭರಣ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಹೇರಿಲ್ಲ. ಹೇರದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪತ್ತಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿರುವುದು ನಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮನವಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗಣೇಶ್ ರಾಯ್ಕರ್.
ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕು, ಅವುಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಿಂತ ಚಿನ್ನದಾಭರಣ ತಯಾರಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಹ ಮೋದಿಯವರ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಸಹ ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಗಣೇಶ್ ರಾಯ್ಕರ್.
