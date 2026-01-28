ETV Bharat / state

ವಿಜಯಪುರ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ: ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯ ಮಾತು

ಹಾಡಹಗಲೇ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Robbery Case
ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹಾರುದ್ರ ಕಂಚಗಾರ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 28, 2026 at 3:26 PM IST

ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಸಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಅಂಗಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ.

ದರೋಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗ ಅಂಗವಿಕಲ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಆಕೆಯತ್ತ ಕಂಟ್ರಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಅನೀಲ‌ ಗಲಗಲಿ ಎಂಬವರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮುಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕಾಲಿಗೆ ತಗುಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈತ ವಿಜಯಪುದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಾದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹಾರುದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ದಂಪತಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ‌ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಮಕ್ಕಳ‌ ಸಮೇತ ಸೋಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರುದ್ರ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು, ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಮೇತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್​ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ, ಎಎಸ್​ಪಿ ರಾಮನಗೌಡ ಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಝಳಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಧರಿಸಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Robbery Case
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ (ETV Bharat)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನೊಬ್ಬನೆೇ ಇದ್ದೆ. ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು, ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಏಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಆಭರಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾದರು. 350 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, ಒಂದೂವರೆ ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. - ಮಹಾರುದ್ರ ಕಂಚಗಾರ - ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ

ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ರವರೆಗೂ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ‌ ಸಮೇತ ಸೋಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿದ ಪತಿ, ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಪತಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಬಂಗಾರ-ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 35 ತೊಲ ಬಂಗಾರ, ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. - ಪ್ರೇಮಾ ಕಂಚಗಾರ - ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನ ಪತ್ನಿ

ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುಸುಕುಧಾರಿಗಳು ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಮೊದಲು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್​ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಇವರ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. ಆ ಗುಂಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಾಕಿತು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. - ಅನೀಲ ಗಲಗಲಿ - ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ

