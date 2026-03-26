ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Customers buying gold
ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 8:27 AM IST

ಮೈಸೂರು: ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜನರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ಜನರು, ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷೇರುಪೇಟೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಷೇರು ಪೇಟೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶ. ಆದರೆ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಮಾತು: ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಯುದ್ದ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜನ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಬೈ ಚಿನ್ನದ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನವೀನ್.

ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ನಮಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆಯರಹಳ್ಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಳಿದರು.

15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸುಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

