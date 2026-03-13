ETV Bharat / state

ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು; ₹90 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ ಖದೀಮರು

ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೊರವಲಯದ ಹೋಟೆಲ್‌ವೊಂದರ ಸಮೀಪ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಬಸ್​​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 3:02 PM IST

1 Min Read
ಕೊಪ್ಪಳ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮಹಮ್ಮದ್​​ ಮತ್ತು ಇರ್ಷಾದ್​​ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಗೋಲ್ಡ್​ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಕೋಚ್​ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್​​​ ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತವ ಪಂಜಾಬ್​ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿಂಧೂರಿನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಭರಣದಂಗಡಿಗೆ ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಕಳ್ಳರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ಇದೇ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತವ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

