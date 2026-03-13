ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು; ₹90 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ ಖದೀಮರು
ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೊರವಲಯದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರ ಸಮೀಪ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 3:02 PM IST
ಕೊಪ್ಪಳ: ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಷಾದ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಕೊಪ್ಪಳದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತವ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ರಾಯಚೂರಿನ ಸಿಂಧೂರಿನಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಆಭರಣದಂಗಡಿಗೆ ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಕಳ್ಳರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಕಳ್ಳ ಇದೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೂವರು ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತವ ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
