ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಖಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತಪತಿಯಿಂದ ಬಾಂಡ್: ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಆಭರಣಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ತೆರೆ
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ನೀಡಿದ್ದ 2.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 1.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ವಿವಾದ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಖಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ವದಂತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ.
Published : May 13, 2026 at 6:38 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಮಹೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ 2.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೇಗುಲ ಸಮಿತಿಯು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಖಜಾನೆಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನೂಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದೋನಿ ಪಟ್ಟಣದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಸ್ತಪತಿ ಗುಂಡಾಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೇಗುಲದ ಸಮಿತಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಗಂಗಾವತಿಯ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗಾವತಿ, ಹುಲಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲೋಹ ಶೋಧಕರಿಂದ ಆಭರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತಲ್ಲದೇ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾನಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಾನಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಿತ್ತು.
ಕೊನೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೋಹ ಶೋಧಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ತಪತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ: ಮೇ 8 ರಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ AMR Construction ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದೂವರೆ ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು.
ಆಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರಹದ ಹಿಂದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಭಾವಳಿ, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಛತ್ರಿ, ಕಿರೀಟ, ಚಾಮರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು.
