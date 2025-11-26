ETV Bharat / state

ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಚಿನ್ನದಬೇಟೆ: ಪರಿಸರವಾದಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 14ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಬ್ಬರು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮಗನ ಓದಿಸುವ ತಾಯಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕ, ತಾಯಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಇವರೆಲ್ಲಾ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದರು.

ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 14ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಇಸ್ರೋ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್.ಕಿರಣಕುಮಾರ, ವಿ.ವಿ.ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿತರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ‌ ಕೆಲವರು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 14ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. (ETV Bharat)

ಇನ್ನು 28 ಮಂದಿಗೆ ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.‌ ಅದೇರೀತಿ 36,642 ಸ್ನಾತಕ, 1843 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಸಂತ ಮೇಲಿನಮನಿ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಕೆ-ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ವಸಂತ ಸದ್ಯ ಬದಾಮಿಯ ವೀರಪುಲಿಕೇಶಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಸಂತ ಮೇಲಿನಮನಿ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಸಂತ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮವ್ವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ದೇಮಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ‌ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆ-ಸೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೂಡ ದೊರೆಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓದಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದುವುದಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದಿದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮುಷಬ್ಬರೀನ್ (ETV Bharat)

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ನಗರದ ಎಸ್.ಡಿ.ವಿ. ಸಂಘದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಷಬ್ಬರೀನ್ ಬಿಎ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಸದ್ಯ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​​ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಅಮಿನ್ ಸಂಕೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಶಕೀಲಾ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಮುಷಬ್ಬರೀನ್ (ETV Bharat)

ಟೈಲರ್ ಮಗಳ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ: ಈ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಿದ ಮೊದಲಿಗಳು ನಾನು. ಮುಂದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿವರೆಗೆ ನಾನು ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಬಳಿಕ ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ. ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪಾಠ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರು ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಮುಷಬ್ಬರೀನ್‌.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಶ್ವೇತಾ ಬಸವರಾಜ ಗುಳನ್ನವರ (ETV Bharat)

ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕನ ಮಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅನಗೋಳದ ಶ್ವೇತಾ ಬಸವರಾಜ ಗುಳನ್ನವರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ "ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಅಡೋಲೆಸೆಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎ ಸೋಶಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಸ್" ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್​ಡಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಎಂಎ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ಶ್ವೇತಾ (ETV Bharat)

ನನ್ನ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ನಾನು ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಅಂತಾ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವತಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಾ ಗುಳನ್ನವರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರವಾದಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಗೌಡಾ: ಬರಿಗಾಲ ಫಕೀರ, ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ 'ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ' ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಸರಳತೆಯನ್ನೇ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಗಣಿಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾನೆ ಗುರೂಜಿ, ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಹಾಗೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವ ಹಾಗೂ ಆಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದಾದಾ (ತಾತ/ಅಣ್ಣ) ಎಂದೇ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅವಮಾನಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಬೆಳೆದ ಶಿವಾಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ದೀನದಲಿತರ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯಾಯಗಳಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ದುಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 270 ಬಾಲವಾಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಹತ್ತಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆಧುನಿಕ‌ ಭಗೀರಥ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭರತೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡಣವರ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಣವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌಡಾಗೆ ಬಸವರಾಜ ಯಲಿಗಾರ ಪಾತ್ರ: ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಫಕೀರಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ ಅವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹದಲಿ ಗ್ರಾಮದವರು. ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ, ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರ ಪದಗಳು, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರ 959 ವಚನಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಕಾಮಗೌಡ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ‌‌.ಡಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎ.ಸಪ್ನಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

