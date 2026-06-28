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ಬೆಳಗಾವಿ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ, ಅದೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಲೋನ್ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಲೋನ್​ ತುಂಬುತಚ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಚಾಲಾಕಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Gold theft case
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 8:15 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಕಾರಿನ ಲೋನ್ ತುಂಬಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಿ ನಾಗಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ರಯ್ಯ ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ನಗರದ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಪ್ರಭುಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ಬಂಧಿತರು.

Gold theft case
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಕಾರು, ಮತ್ತು ಬೈಕ್​ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ​ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರೇಣುಕಾ ಆನಂದ ಪುರದ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳನುಗ್ಗಿ, ಟ್ರೇಜರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದ‌ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು, ಚಿಕ್ಕ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಬಂಧಿತ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 60 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gold theft case
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಸಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕದ್ದಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಮಣಪ್ಪುರಂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಮುತ್ತೂಟ್ ಮಣಿ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಮುತ್ತೂಟ್ ಫಿನ್‌ಕಾರ್ಪ್‌ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಡೇಬಜಾರ್‌ನ ಮುತ್ತೂಟ್ ಎಕ್ಸಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನು, ಕಾರಿನ ಲೋನ್ ತುಂಬಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಆ ಕಾರನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ 1 ಬೈಕ್‌ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ‌ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಎಸ್ಪಿ ಡಾ|| ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತೂರು ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಭರತ್ ಎಸ್. ಪಿಎಸ್ಐ ಗಂಗಾಧರ ಹಂಪಣ್ಣವರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಎ. ದಫೇದಾರ್, ಎ.ಎಂ ಚಿಕ್ಕೇರಿ, ಸುನೀಲ ಮುರಗೋಡ, ನಾಗರಾಜ ಕಡಗನ್ನವರ, ಬಾಹುಬಲಿ ಅಗಸಿಮನಿ, ರಾಜು ಗೌರಕ್ಕನವರ, ತನಿಖಾ ಸಹಾಯಕ ಎಂ.ಬಿ. ಕಂಬಾರ, ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮರಾಜನ್ ಐಪಿಎಸ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಬಿ ಬಸರಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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