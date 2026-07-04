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ನಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ: ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಬಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಓರ್ವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU GOLD CHAIN THEFT ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ THEFT AT DIRECTOR HOUSE
ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 10:20 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ‌ ನಡೆದಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಎಂಬಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗಿರಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ: ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶನ, ನಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಬಳಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವಕಾಶ ಅರಸಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ F01 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದ. ಮೇ 28ರಂದು ಸಹಕಾರನಗರದ‌ಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಮುಹೂರ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 15 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರೂಪಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಚಿನ್ನದ ಸರ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದವರನ್ನ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಆತ ಕಳ್ಳತನ ಎಸಗಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತನಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಮೇ 24 ರಂದು ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೇ 28 ರಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ನಾನು ಮೇ 31 ರಂದು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರುವ ಕೆಲಸದವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಲಿಖಿತ್ ರಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರೂಪಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಎಫ್​ಐಆರ್​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

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BENGALURU
GOLD CHAIN THEFT
ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
THEFT AT DIRECTOR HOUSE

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