ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ₹50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಪತ್ತೆ; ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸಿದ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ; ಅಭಿನಂದನೆ
ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : November 24, 2026 at 10:22 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ವೊಂದು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿದ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಆರ್ಪಿಎಫ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 17ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 20632ರ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಿ - 15 ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬೋಗಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು.
ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ನ ನೈಜ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕಳೆದುಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸಿ-15 ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂನಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ರಜನಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದ ಕಾರಣ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2.30ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದೃಢೀಕರಣದ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಸ್ವೀಕೃತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜತೆಗೆ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾಗದಿದ್ದರೂ ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ನೈಜ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಆಭರಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿರುವುದು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಗೊಂಡ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ!
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ