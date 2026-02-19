ETV Bharat / state

ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಗ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೇ ಕಂಗಾಲಾದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು

ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 6:16 PM IST

4 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಭರಣ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಲವರು ಈಗ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ‌ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ರಿಪೇರಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣಗಳ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿ, ಮಾಂಗಲ್ಯ, ಕಾಲುಂಗರ, ಕಾಲು ಚೈನ್,‌ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳ ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.‌ ಆದರೆ, ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ವಿಪರೀತ ಏರಿದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಂದ್‌ ಆಗಿವೆ. ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಮೂಲೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು 4-5 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ 200ರಿಂದ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು‌ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆ.ಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗಳಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ಲಾಸು, ತಟ್ಟೆ, ಚಮಚ ಮಾಡಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ. 700 ರೂ.ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲುಂಗುರದ ಬೆಲೆ ಈಗ 3,500 ರೂ.ಗೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಸಾವಿರವಿದ್ದ ಕಾಲು ಚೈನಿನ ಬೆಲೆ 12 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆಭರಣದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ‌ಖರೀದಿಯೂ ಕುಗ್ಗಿದೆ.‌

ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲೂ ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ತಮ್ಮ ಕಸುಬನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿವು: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಶಂಕರ ಪವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಕುಸುರಿ‌ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 200 ರೂಪಾಯಿ‌ ದುಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ‌ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ‌ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಈಗ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾರದ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ.‌ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ‌ ಇದೆ. ಬಂಗಾರ,‌ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಜನರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಮುಚ್ಚಿದ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಅಂಗಡಿಗಳು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರಾಫ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗೌಳಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300-350 ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ‌. ಸದ್ಯ 60-70 ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ‌ ನೇರವಾಗಿ ಆಭರಣ ಖರೀದಿ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ; ಬಂಗಾರದ ‌ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ‌ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಪಿತಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ‌ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ಬಂಗಾರ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕ ಧರ್ಮೆಂದ್ರ ಸೊಲಂಕಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೀಗ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಖಾಲಿ‌ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ.‌ ಈ ಮೊದಲು ಒಂದೂವರೆ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣ ಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು‌. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ‌. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಂತಾಗಿದೆ. ಹೆಸರು ಬಂಗಾರ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಲು‌ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 29-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ನಾವು ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

