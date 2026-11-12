ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆ, ಇಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್
ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 12, 2026 at 7:35 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗೋಕುಲ್ ರೋಡ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನ.11ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಕಾಲೊನಿ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ (32) ಎಂಬವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಿವಕುಮಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಿವೆಪ್ಪಕರಡಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 183/2026ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS)-2023ರ ಕಲಂ 126(2), 137(2), 352 ಹಾಗೂ ಸಹಕಲಂ 3(5)ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಗಮೇಶ ದಿಡಿಗನಾಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೆಳಗಾವಿ, ವಸಂತ ನಿಡಿಗೇರಿ, ಸುನೀಲ್ ಲಮಾಣಿ, ಚಂದು ಹಿರೇಮಠ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಧರ್ಮೇಶ ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕದ್ರಾ ಬಾಲಕನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ!