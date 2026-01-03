ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಗೋಡ್ಸೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 3, 2026 at 3:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಗೋಡ್ಸೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಚಿವ ಕೆ. ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜಂಟಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದ್ವೇಷ ಇರಬಾರದು. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದೇ ತಪ್ಪಾ?. ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಜನರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಇದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ, ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದೆ. ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಮನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 12.16 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 6.21 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 53.61% ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 17% ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು 11% ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 71.18 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 36.75 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. 51.6% ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್. ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ. ನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಜನರು, ರೈತರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಜೊತೆ ಮನರೇಗಾ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಮನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ತರ 30 ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಮಾನವ ದಿನಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ವೇಳೆ 60 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮುಂಚೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ, ವೇತನ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೇರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ 60% ರಾಜ್ಯ 40% ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಶೂದ್ರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರಬಾರದು ಎಂದಿದೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಿದೆ. ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನವರು. ಅವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ, ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ದಲಿತ, ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಬೀಳಲಿದೆ. ಬಲವಂತದ ವಲಸೆ ಆಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳು ಬರೀ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ತಿ ಸೃಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನರೇಗಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪುನಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಬಡವರ, ದಲಿತರ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಧೋರಣೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕೂರುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಾ ಖಂಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏಕೆ ಮೌನ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ?. ನಮ್ಮ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಬಳಸಿದ ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ. 50,000 ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಆಂದೋಲನ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಂತೆ, ಇದನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಕೂರಲು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕಲು ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದೂ ಬೇಡ, ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನೂ ಹಾಕುವುದು ಬೇಡ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
