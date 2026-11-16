ಮೀನು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ₹35.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯ ಜಪ್ತಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಒಟ್ಟು 350 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ₹35.28 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 9:12 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮೀನು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನವೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಮೀನಿನ ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಒಳಗಡೆ ಗೋವಾ ಮದ್ಯದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಖದೀಮರ ಜಾಲವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ₹35.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ₹20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹55.28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ–ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಭಾಗದ ವೈಭವ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೀಪದ ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 14ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:50ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರೇದೊಳಗೆ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 180 ಎಂಎಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಒಟ್ಟು 350 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ₹35.28 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಗೋವಾದಿಂದ ಕಣಕುಂಬಿ, ಖಾನಾಪುರ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಚಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆ ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಚಾಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರೇಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 350 ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಮದ್ಯ 35.28 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಾಹನ 20 ಲಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು 55 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಗೋವಾದಿಂದ ಮದ್ಯ ತಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತೆ. ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಮಾನವನ ಸೇವನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಂತ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಡಾ. ವೈ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.
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