ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲಾಕ್, ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ: ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 22, 2026 at 11:04 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: 500 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಗೋವಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಖಡೇಬಜಾರ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್, 2 ಲಕ್ಷದ 40 ಸಾವಿರ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಮತ್ತು 4 ಮೊಬೈಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ‌. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೋವಾದ ಎ1 ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅರ್ಬಾಜ್ (21), ಎ2 ರೂಪೇಶ್ ವಾಕೋಡೆ (26), ಎ3 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಭಕ್ಷಿ(23), ಬಿಹಾರದ ಶ್ರವಣಕುಮಾರ(25) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.‌ 7 ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ‌ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಗೋವಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅರ್ಬಾಜ್ ಅಣ್ಣ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹೇಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಈತ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಗೋವಾದ ವೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ರೂಪೇಶ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ನಿಂತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅರ್ಬಾಜ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ‌ ಅಣ್ಣ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಸಲಿ ನೋಟು ಪಡೆದು, 2 ಲಕ್ಷ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಖೋಟಾ ನೋಟು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ‌. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗೋವಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

