ಉಡುಪಿ ಕಡಲತಡಿಯ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ: ವಿದೇಶಿ ವಿವಿ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯರ ಚಿತ್ರ
Published : December 9, 2025 at 1:52 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ರಹೀಂ ಉಜಿರೆ
ಉಡುಪಿ: ಕಡಲತಡಿಯ ಕಲಾವಿದ, ಎಲೆಮರೆ ಕಾಯಿಯಂತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರೋರ್ವರ ಸಾಧನೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಠ್ಯಗ್ರಂಥವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡುವ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಉಡುಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ.
ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ: ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡಂಕೂರಿನ ಪಿ. ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಣಿಪಾಲ ವಿವಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೌದು. ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಾಸಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿವಿ ಅನಾಟಮಿ ವಿಭಾಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವಲ್ಲ. ವಿವಿಯು ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಕೆಲ ಉತ್ತಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವಿವಿಯ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿವಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸೈ ಎಂದಿದೆ.
ಟಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಠ್ಯ: ಟಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂ.ಎಸ್.ಎ. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.
ಟಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೊರತಂದಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಆರು ಸಂಪುಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಏಳನೇ ಸಂಪುಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ 76ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಎಂಸಿಯ ಅಂಗರಚನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಪುಟಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಅಂಗರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರರಚನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು, ಎಲುಬಿನ ರಚನೆಗಳು, ಹೃದಯ, ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ನೈಜ ಭಾವ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇತರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದರೆ ಅಂಗರಚನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜ ಭಾವ ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಾಜೂಕಾಗಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರರಚನೆಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ.
'ಟಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಕ್ಕು, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂಗ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಜಲವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. 20 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಊರವರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೊದಲು ಈ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರೊಡನೆ ವಿದೇಶದ ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂಚೂಣಿ ವಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆರು ಸಂಪುಟ ಮುಗಿಸಿ ಏಳನೇ ಸಂಪುಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶದ ವಿವಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿಕೊಡುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯರು ತುಂಬ ವಿನಯದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
