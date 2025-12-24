ETV Bharat / state

ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ; ಎಂಆರ್​ಸಿ, ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಅಶ್ವಪಡೆಗೂ ರೋಡ್​ಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ

ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿನ 598 ಕುದುರೆಗಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

Tongawala
ಟಾಂಗಾವಾಲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 24, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
ಮೈಸೂರು: ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಆರ್​ಸಿ, ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಅಶ್ವಪಡೆಗಳ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕುದುರೆಯೊಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೇಸ್​ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 477, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಅಶ್ವರೋಹಿ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ 63, ನಗರದ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳು ಸಾಕುತ್ತಿರುವ 58 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟೂ 598 ಕುದುರೆಗಳ ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಯುತ ವರದಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುದುರೆಗಳ ಚುಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಲಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ನೆಗೆಟಿವ್​ ವರದಿ ಬಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಹಿಸಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿನ್​ (ಎನ್‌ಆರ್‌ಸಿಇ)ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಕುದುರೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ; ಎಂಆರ್​ಸಿ, ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ ಅಶ್ವಪಡೆಗೂ ರೋಡ್​ಗೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ

ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ಸೋಂಕು ಕುದುರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕತ್ತೆ, ಹೇಸರಗತ್ತೆ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗೆ ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಅಶ್ವರೋಹಿ ಪಡೆ, ನಗರದ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕುದುರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾವಹಿಸುವಂತೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ 2 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳ ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರತಿ 21 ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Blood test for horses
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

2 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಒಳಗೆ ಇರುವ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ವಲಯವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ಭೀತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಂಆರ್‌ಸಿ ಕುದುರೆಗಳು ಆಚೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕುದುರೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್: ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Blood test for horses
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವೇಳೆ ಅರಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಟಾಂಗಾ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೀಗ ಗ್ಲಾಂಡರ್ಸ್‌ ಸೋಂಕಿನ ಪರಿಣಾಮ, ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ‌.

ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಸಿ.ನಾಗರಾಜು ಅವರು, ''ಮೈಸೂರು ರೇಸ್ ಕ್ಲಬ್ (ಎಂಆರ್‌ಸಿ), ಟಾಂಗಾವಾಲ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳ ಚಲನವಲವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕುದುರೆಗಳು, ಕುದುರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕತ್ತೆಗಳು, ಹೇಸರಗತ್ತೆಗಳು, 2 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಂಗಾ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕುದುರೆಗಳ ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ‌'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

