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ತುಳು ಭಾಷೆಯಂತೆ, ಕೊಡವ, ಅರಭಾಷೆಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಿ: ಯದುವೀರ್ ಆಗ್ರಹ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ತುಳು ಭಾಷೆಯಂತೆ, ಕೊಡವ, ಅರಭಾಷೆಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಿ: ಯದುವೀರ್ ಆಗ್ರಹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2026 at 9:42 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ತುಳುಭಾಷೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದಂತೆ, ಕೊಡವ ಹಾಗೂ ಅರೆಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಅಗ್ರಹಾರದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತುಳುಭಾಷೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಅರೆಭಾಷೆ, ಕೊಡವ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಬರಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬಾರದು, ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲ, ಜನರು ಮತಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ತಲೆಬಾಗಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ಇದೆ ಎಂದರೆ, ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಆಗಲಿದೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಕಂಬಳ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಾವು ಹೇಳಿದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡಯುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸರಕಾರ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಬರ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸೂಪರ್ ಎಲ್‌ನಿನೊ ಬರುವ ವರದಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ? ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರ ಬೇಡ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈಗ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆ. ಇಂದೋರ್, ಸೈನಾಲ್, ರೆಕ್ಲಾಮ್ ಅಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ, ಅಚ್ಟುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

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