ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿ, ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ: ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೀಗೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್
ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿ, ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ! ಹೀಗೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Published : March 27, 2026 at 4:39 PM IST
ಆನೇಕಲ್: ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕೇವಲ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೊಸೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡಿ, ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿ' ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
'ನಮಗೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ': ಹೊಸೂರಿನ 'ಈರೋಡ್ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಮೆಸ್' ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ತಗ್ಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೇ ಒಂದು ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕಲಾದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ "ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಉಪಾಯ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಫರ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಗ್ರಾಹಕರು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟರ್: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಅಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೂಡಿರುವ ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಕೃತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೊಂದು ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ (30 ದಿನ) ಉಚಿಯವಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಹಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೇವಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬೇಗ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀಡಿದರೆ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ, ಎರಡು ನೀಡಿದರೆ ಎರಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಲಾಭಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಫರ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ (19 KG) ಪಡೆಯಲು ಮಾಲೀಕರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಹೋಟೆಲ್ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾರಿ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರು ಹೊಗಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
