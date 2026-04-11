ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

GIRL STUDENT DIED
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 4:21 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಉಣಕಲ್​​​ನ ಸಿದ್ಧಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶ್ರಾವಣಿ ಮಾರುತಿ ಕಾಳೆ(18) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಕನಕದಾಸ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರಾವಣಿ‌, ಈ ಬಾರಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಳು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.77% ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಶ್ರಾವಣಿ‌ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಉಣಕಲ್​​ನ ಅಜ್ಜಿ, ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು‌. ಆಕೆ ಜಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಶೇ.95% ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆದ್ರೆ ತಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತಳ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ‌ ಕಾಳೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಗಳು ಅವರ ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಾಯಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಶೇ.77 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಅಂಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.

ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರೂಮ್​​​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೃತಳ ಅಜ್ಜ ಮಹಾನಿಂಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರಾವಣಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದ್ವೀತಿಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 600 ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಫಲಿತಾಂಶ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಅರಿಣಶಿಕಾರಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ‌ ಸಂಗತಿ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

