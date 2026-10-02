ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್: ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ IAS ಆಗುವ ಕನಸು
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 4:51 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಬೇಲಿ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ 157ನೇ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಚ್ಛೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಗಡಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಗಡಿ ತನ್ನ ಸುಂದರ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗದ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 31 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶುದ್ಧ, ಸುಂದರ ಕೈಬರಹ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬರಹವು ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆಯಂತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸಪ್ಪ ಅಡಿವೇರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ನಾಯಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉನ್ನತ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ. ಕೇವಲ ಕನಸು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರವು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸರಳತೆ, ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಎಂದು ಸಾರಿದ ಬಾಪೂಜಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೀರೋ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಳು.
ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಕೋಮುವಾದ, ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಗಡಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವೆ: ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಸರ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ವ ದುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದರೆ, ನನ್ನಂತಹ ಬಡವರು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಂಪು ದ್ವೀಪದ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಳು.
ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಗಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರುವುದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆಕೆಯ ಕೈಬರಹ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಬರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಷಯದ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಎಂದರು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು: ಬಾಲಕಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಸಪ್ಪ ಅಡಿವೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳುವಂತೆ, ಬಡತನ, ಕಷ್ಟದ ಸಂಕೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಗಡಿ. ತಾಯಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿ: ಸೃಷ್ಟಿ ತಾಯಿ ಸುವರ್ಣಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮಹದಾಸೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಜಾಣರಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಶ್ರೇಯಾ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ, ಅದನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಣ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಚ್ಛೆ ಶಾಲೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ: 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದಿವ್ಯಾ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಿಗಡಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿ ತಿಗಡಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸಪ್ಪ ಅಡಿವೇರ, ಶಾಂತಲಾ ನಾಯಿಕ, ರಶ್ಮಿ ತಾಳೇಕರ್, ಗೀತಾ ನಾಯಕ, ರೂಪಾ ಮಗದುಮ್ಮ, ಸ್ಮಿತಾ ಕರಗುದರಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೈನಾಪುರ, ಅಂಜು ಬಾಗಡಿ, ಭವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್, ಎನ್.ವಿ.ಬಿರಾದಾರ್, ಅನಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ವಿಲಾಸ ಕಲಬಂಡಿ ಅವರು ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.94ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: