ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ; ರೈತರಿಗೆ ರಫ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಲಾಭ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ವರದಿ: ರಫಿಕ್ ಮುಲ್ಲಾ
Published : October 1, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 3:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಟನ್ ಸರಕಿನ ರಫ್ತಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯು ರೈತರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ರೂ. ಇದ್ದರೆ, ರಫ್ತು-ಸಂಯೋಜಿತ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 82ರೂ. ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದರು.
ತೊಗರಿಕ ಬಟ್ಟಲು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 1.5ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 250 ಬೇಳೆ ಮಿಲ್ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಟನ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬೇಳೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ಗುರುತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್: ಯುಎಎಸ್ (ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ) ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತೊಗರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸೂಚಕ (ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್) ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಜಿಐ ಗುರುತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಕಲಬುರಗಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬೇಳೆಯು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸುವಾಸನೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ದುಂಡಗಿನ ಕಾಳುಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪಟ್ಕಾ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇತರೆ ಅನೇಕ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತೊಗರಿ ಕೃಷಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಲಬುರುಗಿಯ ಕೃಷಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜೋಳ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಬೇಳೆ, ಸೂರ್ಯಾಂಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ ಬೆಳೆಯಲು 145ರಿಂದ 150 ದಿನ ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿದ್ದು, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಹ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಾತಾವರಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಫ್ಪಿಒಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ; ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೊಗರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಕಲಬುರಗಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಪಿಇಡಿಎ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಿಐ ಹೆಸರಿನ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ, ಯುಎಎಸ್ ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಉತ್ಪನ್ನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಎಫ್ಪಿಒಗಳಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು, ರೈತರ ಒಡೆತನದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಜಿಐ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ದಾಲ್ ಮಿಲ್ಗಳ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಜಿಐ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಳೆಯು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸಾಗಣೆಯು ನಿಯಮಿತ ರಫ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಮತ್ತು ಎಫ್ಪಿಒಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ.
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