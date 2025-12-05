ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ GI ಮಹೋತ್ಸವ 3.0
ಜಿ. ಐ. ಮಹೋತ್ಸವ 3.0 ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : December 5, 2025 at 8:38 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಜಿ.ಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಜಿ.ಐ.ಮಹೋತ್ಸವ 3.0 ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೈಸೂರಿ(CFTRI)ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ(CFTRI) ಜಿ. ಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 4 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 8ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧುರೈ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಷನ್ ಫೊರಮ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ (MSME) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಿ. ಐ ಮಹೋತ್ಸವ 3.0 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಜಿ.ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು (CFTRI) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿ. ಐ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಸುಹಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಜಿ. ಐ 3ನೇ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಎಫ್ಡಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷನ್ಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು 50 ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಂಜನಗೂಡು ರಸ ಬಾಳೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೂರ್ಗಿನ ಕಾಫಿ, ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ. ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
'ಇದರ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ ಸೇಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಡಾ. ಗಿರಿಧರ್ ಪರ್ವತಂ, ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಬಂದು ನೋಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಧೇಶ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 49 ಜಿಐ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಐನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫುಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯದುಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಎಫ್ಡಿಆರ್ಐನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕಾಂಚಿಪುರಂ ಸಿಲ್ಕ್, ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
