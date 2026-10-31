ಬೆಂಗಳೂರು ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿಯರ ಸಾವು: ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ಶಂಕೆ
ELECTROCUTION AT SWIMMING POOL: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 11:49 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಲಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆ ಸಮೀಪದ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋವಾಕೀಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇಶದ ಜೂರಾಜ್ ಹೋವರ್ತ್ (45), ಜರ್ಮನ್ ಮೂಲದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲನ್ (57) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕ ಮೂಲದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಡಿಸಾಂಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಎಂಬುವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಮೃತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ಜೂರಾಜ್ ಹೋವರ್ತ್ ಎಂಬುವರು ಐಬಿಎಂ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಹೋವರ್ತ್ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಈಜುಕೊಳದ ನಿರ್ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್ ಗಾಡ್ ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹಾಗೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಟೇಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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