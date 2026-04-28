ದತ್ತು ಪಡೆದ 48 ವರ್ಷಗಳ ತನ್ನ ಮೂಲ ಪತ್ತೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಜರ್ಮನ್​ ನಿವಾಸಿ: ದತ್ತು ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೇಳಿದ ಕೋರ್ಟ್

ವರದಿ- ರಮೇಶ್​ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ: ದತ್ತು ಪಡೆದ 48 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೂಲ ತಿಳಿಯಲು ಜರ್ಮನಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 28, 2026 at 12:50 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ದಂಪತಿ ತನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅನಿತಾ ವೈಸೆಂಡ್ಟ್ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ಶಂಕರ್ ಮಗದಂ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಜನಿಸಿದ ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದತ್ತು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ, ಆ ಮಗು ವಯಸ್ಕರಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೂಲ ತಿಳಿಯುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಜಿಯ ವಿವರ : ಅರ್ಜಿದಾರ ಅನಿತಾ ಅವರು 1978 ಮಾರ್ಚ್ 3, 1978 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದೇ ತಿಂಗಳ 26 ಎಂದು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ (23 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆ, ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕಲಾಗದೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆ ಮಗುವಿಗೆ 'ಅನಿತಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜರ್ಮನಿಯ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಲುಟ್ಜ್ ಜೊವಾಕಿಮ್ ವೈಸೆಂಡ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೀಗ್ರಿಡ್ ವೈಸೆಂಡ್ಟ್ ದಂಪತಿ ಅನಿತಾರನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾಗಿ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರಿಯಮ್ಮಾ, ಸಬೀನಾ ಎಂಬುವರು ವಿದಾಯ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಗುವನ್ನು (ಅರ್ಜಿದಾರರು) ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನಿತಾ ವೈಸೆಂಡ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ: ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮದಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೂಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿತಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ: ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೋಷಕರ ಪತ್ತೆಗಗಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2025ರಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಮಗುವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಪತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು, ಪೋಷಕರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು : ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಗು ತಾನು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಮೂಲ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದತ್ತು ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ತನ್ನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ನಾಶ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

