ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ 100 ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3.33 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಗರ ಪುರಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.

stray dogs
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 25, 2025 at 7:52 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯತಾಣಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ನಗರ ಪುರಸಭೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಗೆ ₹3,035 ಮಾಸಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಗಳು, ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.79 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ, 100 ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3.33 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ₹1.50 ಲಕ್ಷ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ₹1.18 ಲಕ್ಷ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ತಲಾ ₹10,000 ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹30,000 ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಗೆ ₹111 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 600 ಗ್ರಾಂ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A woman is feeding stray dogs
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಹಾರವು ಸುಮಾರು 150 ಗ್ರಾಂ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ನಾಯಿಗೆ ₹50 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಆಶ್ರಯ ಘಟಕ ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಾ-ವೆಟರ್ನರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಸಹಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಆಶ್ರಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಆಶ್ರಯತಾಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೊಸ ಆಶ್ರಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬಿಎ ಶಾಶ್ವತ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

GBA
GREATER BENGALURU AUTHORITY
ಬೀದಿ ನಾಯಿ
BENGALURU
STRAY DOGS

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

