ಇ-ಖಾತಾ ಅಭಿಯಾನ: ಮೊದಲ ದಿನ ಬಂದ 2,939 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 1,242 ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ
ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 100 ದಿನ ನಡೆಯುವ ಇ-ಖಾತಾ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ 2,939 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 1,242 ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : May 17, 2026 at 7:32 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇ-ಖಾತಾ, ಹೊಸ ಖಾತಾ, ಬಿ-ಖಾತಾ ದಿಂದ ಎ-ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಇ-ಖಾತಾದಲ್ಲಾಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ "ನನ್ನ ಇ-ಖಾತಾ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು" ಅಭಿಯಾನವು 52 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಶನಿವಾರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ 2,939 ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ 1,242 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ಗಳು, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ ನೆರವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ತ್ವರಿತ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಜನಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿ ಇ-ಖಾತಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊರಮಾವಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಇ-ಖಾತಾ ಹಕ್ಕು ಅಭಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು.
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾ ಪಡೆಯುವ ನಾಗರಿಕರಿಂದ 125 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾದ ಪ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಬಿ ಖಾತಾದಿಂದ ಎ ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ (100 ದಿನಗಳು) ಅಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ:15.05.2026 ರಿಂದ 23.08.2026 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ 'ಬಿ' ಖಾತಾ ಯಿಂದ 'ಎ' ಖಾತಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಡಿ ಏಕನಿವೇಶನಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಬಂಧ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬೆಲೆಯ ಶೇಡಾ 5ರ ಬದಲಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 2 ಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅಭಿಯಾನ: ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಹವಾಲು ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇಂದಿನಿಂದ 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಈ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇ-ಖಾತಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅರಕೆರೆಯ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಪುಲಕೇಶಿನಗರದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಯಾನದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎ.ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಾರುತಿ ಸೇವಾನಗರದ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮುನೀಶ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್, ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 6 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೂರೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಶಾಸಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದರು. ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್ ನ ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ ಫಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 12 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು. ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪಕ್ರಮದ "ನನ್ನ ಇ ಖಾತಾ, ನನ್ನ ಹಕ್ಕು" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಂದಾಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಹೇಮಂತ್ ಶರಣ್ ಇದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ ಹಂಪಿನಗರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ ಜ್ಞಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇ-ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಇ-ಖಾತಾ ವಿತರಿಸಿದರು.
ಇ-ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿ, ವಿಲೇವಾರಿ, ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು?: ಇ-ಖಾತಾ, ಮ್ಯುಟೆಷನ್, ಹೊಸ ಇ-ಖಾತಾ, ಬಿ ಟು ಎ ಖಾತಾ ಹಾಗೂ ದೂರುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 2,939 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ 1,242 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿಯಿರುವ 1,697 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಇ-ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಕೆ: 1,080
ವಿಲೇವಾರಿ: 568
ಬಾಕಿ: 512
- ಮ್ಯುಟೆಷನ್ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಕೆ: 139
ವಿಲೇವಾರಿ: 64
ಬಾಕಿ: 75
- ಹೊಸ ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಕೆ: 236
ವಿಲೇವಾರಿ: 90
ಬಾಕಿ: 146
- ಬಿ ಟು ಎ ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಕೆ: 425
ವಿಲೇವಾರಿ: 120
ಬಾಕಿ: 305
- ದೂರುಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳು
ಒಟ್ಟು ಸಲ್ಲಿಕೆ: 1,059
ವಿಲೇವಾರಿ: 400
ಬಾಕಿ: 659
