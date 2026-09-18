ಸೆ.19, 20 ರಂದು ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ, ಮತದಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್; ಬಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ
ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ನಡುವೆ 1950 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
Published : September 18, 2026 at 11:06 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಆಯಾ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನೋಂದಣಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಹಾಜರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಬಂಧ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ನೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ (ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದಿರುವುದು) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರಿಗೆ ನ ನೊಟೀಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಇತರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೊಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇದನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಒಟ್ಟು 56,99,660 ಮತದಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27,69,866 ಪುರುಷರು, 29,29,092 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 'ಇತರೆ' ವರ್ಗದಡಿ ನೋಂದಾಯಿತರಾದ 702 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 24ರ ವೇಳೆಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟು 24,06,044 ನೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 17,81,858 ನೋ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 6,24,186 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು 24,06,681 ನೊಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 15,80,347 ನೊಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 8,26,334 ನೊಟೀಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 7,96,398 ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲು, 814 ವಿಚಾರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 1,117 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಇಆರ್ಒ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಹೊಸ ಮತದಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಎರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಮೂನೆ 6ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾದವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಎಎಸ್ಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವರು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಮತದಾರರು, ಮರು-ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರ ನಡುವೆ 1950 ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅ. 17ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ: ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ನಾಗರಿಕರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ, ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಗರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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