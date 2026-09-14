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ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಬಾಗಿನ' ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ; ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮದುವೆಯಾದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಲು ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಖರೀದಿಗೆ ನಗರದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ - ಮಹೇಶ್​ ಎಂ.

THE SIGNIFICANCE OF THE TRADITION OF OFFERING BAGINA
ಮೊರ ಹೆಣೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀಲಮ್ಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 5:15 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಮನೆಯ ಮಗಳಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವುದು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗೌರಿಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಈ ಬಾಗಿನಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದು, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶುಭಸೂಚಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಾಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ರೂಢಿಗತ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಂದು ಕೊಡಲಾಗುವ ಬಾಗಿನ ಮೊರಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಮದುವೆ-ಮುಂಜಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಹೆಣೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದ ಮಹತ್ವ: ಬಿದಿರು ರೈತಾಪಿ ಜನರ ಪಾಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇತಂಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರವನ್ನು ರೈತರು ದವಸ-ಧಾನ್ಯ ತುಂಬುಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊರಗಳ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಲು ಈಗಲೂ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ 101 ಗಣಪತಿ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗದ ಕೊರಮ ಪಂಗಡದ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಬಾಗಿನದ ಮೊರವನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಲು ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಖರೀದಿಗೆ ನಗರದ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

THE SIGNIFICANCE OF THE TRADITION OF OFFERING BAGINA
ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಹೆಣೆಯುವ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ಎಂದರೇನು? ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೆ ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ ಎಂಬುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ತವರು ಮನೆಯ ಉಡುಗೊರೆ. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ... ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೊರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ - ತಾಯಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ, ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಾಗಿನವನ್ನು ಕೊಡುವುದುಂಟು.

ಮೊರ ಹೆಣೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀಲಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೊರ ತಯಾರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ. ಇದು ತಲಾತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಸುಬು. ಈ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದು ಇಂದು-ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ. ಗಂಗೆ-ಗೌರಿ ಕಾಲದದಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ಎಂದು ಬಾಗಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

THE SIGNIFICANCE OF THE TRADITION OF OFFERING BAGINA
ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಹೆಣೆಯುವ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಬಳೆ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ... ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮೊರದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈಗ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬದುಕಿನ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೂ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಹಲವರು ಈ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಪೂಜೆಗಾದರೂ ಈ ಮೊರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಬೇಕಾದಲೂ ಈ ಮೊರದಿಂದ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಿದಿರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಗು ಭಾಗದಿಂದ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಮೊರಕ್ಕೆ 200 ರೂ. ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಹಬ್ಬ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಉಳಿದ ದಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

THE SIGNIFICANCE OF THE TRADITION OF OFFERING BAGINA
ಬಿದಿರಿನ ಮೊರ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಮೊರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಬಿದಿರಿನ ಮೊರದಿಂದಲೇ ಗೌರಿಯ ಬಾಗಿನ ಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾರ್ವತಿ.

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TAGGED:

BAMBOO MARA
GOURI FESTIVAL
ಗೌರಿ ಬಾಗಿನ
MYSURU
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