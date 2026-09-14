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ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ - ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ತಿಪಟೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ನಗರಸಭೆ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ.

Gauri Ganesha festival
ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಲ್ಲಿ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ- ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 2:16 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಕಲ್ಪತರು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ-ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗಿಜಿಗುಡುವ ರಂಗು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾ - ಭಕ್ತಿಯ ಸಮಾಗಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆಯನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ತಿಪಟೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ, ನಗರಸಭೆ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಂಸಿ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ಕಂದು, ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಆರಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಲೆರೆದು, ಅರಿಶಿನ - ಕುಂಕುಮ, ಹೂ ಅರ್ಪಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ತಂಬಿಟ್ಟು, ನೆನೆಸಿದ ಕಡಲೆಕಾಳು ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಮನೆ - ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರಿ - ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಗೌರಿಯನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮೋದಕ, ಕಡುಬುಗಳ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿವೆ.

ಜನತೆಗೆ ಗೌರಿ - ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ನಾಗರ ಪೂಜೆ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಡಗರ. ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ವೈಭವ: ವಿವಿಧ ಥೀಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಂಡಾಲ್​ಗಳು, ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿನಾಯಕನ ಸ್ತುತಿ

TAGGED:

THUMAKURU
NAGARA PANCHAMI
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ
ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ
GAURI GANESHA FESTIVAL

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