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ಗೌರಿ ದಿನ ಜೆನ್​ ಝೀ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ: ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆಗೆ 'ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ' ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಹೋದರಿ ಕವಿತಾ ಮನವಿ

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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ಗೌರಿ ದಿನ ಜೆನ್​ ಜೀ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 11:10 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ತನಿಖೆಯ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ನಗರದ ಲ್ಯಾಂಗ್‌ಫೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಗೌರಿ ದಿನ'ವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 'ಜೆನ್​ ಝೀ ದಿನ' ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕವಿತಾ ಅವರು, ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು.

ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಏಳು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ಜಾಮೀನು ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನವುದನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನಾಯಕ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ನಮ್ಮಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಪ್ರಕರಣದ ತ್ವರಿತ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಗೌರಿ ದಿನವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕುಮಾರ್, ಶೆಹ್ಲಾ ರಶೀದ್, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಮತ್ತು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವ ಚಳವಳಿಗಳು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವರು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು 'ಹೊಸ ರಕ್ತ, ಹೊಸ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆ' ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ರೋಹಿತ್ ವೇಮುಲಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೆಎನ್‌ಯು ಚಳವಳಿಯವರೆಗೆ ಗೌರಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯುವ ಚಳವಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಂತರು. ಮತ್ತು ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಮೇವಾನಿ ಮತ್ತು ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರಂತಹ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗೌರಿ ಕಂಡರು. ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಖಾಸಗೀಕರಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಚಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

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