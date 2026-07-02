ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ: ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 4:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆ.ಪಿ.ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಾರದು. ಸುಜಾತ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಎದುರು ಕಟ್ಟಡದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಡೆಟಾಗೋಸ್ಕರ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೊ ಹಾಕಬೇಕಂತೆ. ಈ ಫೋಟೊಗೆ ಜನ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನರ್ಹ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅನರ್ಹರಾದವರನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಜವಾದ ಫಲನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಕಸ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕೊಡಲಿ ಎಂದರು.
ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಿಎಂನಾ?: ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 220 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ರು. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೇಳಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಿಡದಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕು ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾಲ್ಕು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಿಎಂ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ?, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ? ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಹಲವಾರು ನಿದರ್ಶನ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಾ ? 53 ಕಿ.ಮೀ. ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ, ಕರೆಂಟ್, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಇತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು? ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಕನಕಪುರ? ನಾನೇನು ಬಂಡೆ ಒಡೆಯಲು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ?. ಬಂಡೆ ಒಡೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕನಕಪುರದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಗೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ಈಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿಡದಿಯ 4,000 ಸಾವಿರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇದು ಕತೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂದರಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ವಿರೋಧ ಇತ್ತು ನಂದಗುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಅರ್ಕಾವತಿ ಮುಂಡಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಜಮೀನು ಮಾರಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಯೋಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಡಿನೋಟಿಪಿಕೇಶನ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ? ಅದೆಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾ ಅಂತಾರೆ. ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ: ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ದುರುಂತ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾದಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರರು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವುದೇ ಕೆಲಸ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಆಯ್ತು ಆಗ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಂದೆ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೋರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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