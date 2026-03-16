ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ: ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ; ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 16, 2026 at 4:33 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸಮೀಪದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌದೆಯಿಂದ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60-70 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸೌದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೂಡಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿ" ಎಂದು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ನಲ್ಲೂರ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಮುಂದೆ ನೂರಾರು ಆಟೋಗಳು ನಿಂತು ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡವು. ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿಸಲು ಚಾಲಕರು ಪರದಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
