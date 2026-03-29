ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ; ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಮೊರೆ ಹೋದ ಗ್ರಾಹಕರು

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Customers considering purchasing an induction stove
ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಖರೀದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 29, 2026 at 4:40 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
ಹಾವೇರಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಸಾಗಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್​ಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.

ನಗರ, ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಇದೀಗ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬಿಟ್ಟು ಸೌದೆ, ಇದ್ದಿಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ(ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವವ್)ಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ (ETV Bharat)

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್‌ಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ವರ್ತಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10ರಿಂದ 20 ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ 25ರಿಂದ 30 ಸ್ಟವ್ ಮಾರಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲು ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾನ್, ಕೂಲರ್ ಮಾರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ವರ್ತಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಿನಕ್ಕೆ 25ರಿಂದ 30 ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವ್​ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು 2,000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಒಲೆಗಳು ಈಗ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. 2,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಲೆಗಳು ಈಗ 3000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಧಿಕ ದರ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೋದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಒಲೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ" ಎಂದರು.

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಪೋಷಣೆಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 28 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕಿಯರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು. ಆದರೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.

ಗಂಜಿ, ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಬಂದ್: ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಎನ್‌ಜಿಓ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದ್ರವರೂಪದ ಆಹಾರಗಳಾದ ಗಂಜಿ ಹಾಗೂ ದಾಲ್ ಕಿಚಡಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ರವಾ ಹಲ್ವಾ, ಒಂದು ದಿನ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಲಘು ಆಹಾರ ಕಟ್ಟಿ ಟಿಪಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ (ETV Bharat)

ಚೌತನ್ಯ ಎನ್​ಜಿಒ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಜೀದ್ ಅವರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಯುದ್ದದ ಕಾರಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಘು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಕಳಿಸುವಂತೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ ಬಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

