ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಲಿಂಡರ್​ ಕೊರತೆ: ಸೌದೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಹೊಟೇಲ್​ ಮಾಲೀಕರು

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಹೊಟೇಲ್​ ಮಾಲೀಕರು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ ಬೇಡದ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Cooking in a wood stove
ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 18, 2026 at 11:05 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮ, ತೈಲ, LPG ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದ ದೇಶಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಹಾವೇರಿ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಸೇವೆ ನೀಡಿದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಕಿ ಬೇಡದ ಆಹಾರತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ, ಪೂರಿ, ವಡಾ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವ ಪಲಾವ್, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಜೆನ್ಸಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ‌ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಿಲು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸೌದೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾವೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ‌ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಹೊಟೇಲ್ ಮುಂದಿನ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಒಲೆ‌ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಮೂರು ಒಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಡೆ, ಪಲಾವ್, ಸಂಬಾರ್, ವಿವಿಧ ಪಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ನೂಡಲ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ಸಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. 20ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ‌ ಪಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಹೊಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್​.

ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ‌ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇಳದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೊಟೇಲ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್.

ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಸುಲಭ, ಸೌದೆ ಕಷ್ಟ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಒಲೆ ಬಳಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಭಟ್ಟರು. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಹರಸಾಹಸಪಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಗೆ. ಮುಂಜಾನೆ‌ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಗೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ‌ ನೀರು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೇಕಾದಾಗ ಹಚ್ಚಬಹುದು, ಬೇಡಾವಾದಾಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಂ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ‌. ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಆರುವ ಮುನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಸೌದೆ ತೊಯ್ದರೆ‌ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕ‌ ವಾಣಿಜ್ಯ‌ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

