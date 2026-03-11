ETV Bharat / state

ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ: ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಂಗಾಲು

ಯುದ್ಧದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್​ ಕೂಡ ಒಂದು. ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.

THE IMPACT OF WAR IRAN ISRAEL US WAR HAVERI ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆ
ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್​ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ (ETV Bharat)
ಹಾವೇರಿ: ಇಸ್ರೇಲ್-​​​ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ‌ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 12ನೇ ದಿನದ ಬಳಿಕವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ಬಳಿಕ ಹಲವು ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ನೂರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಲಿಯನ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಮೌಲ್ಯದ​ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇರಾನ್,​ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹಲವು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ LPG ಗ್ಯಾಸ್​​, ತೈಲ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್​​ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಗ್ಯಾಸ್​ ಅನಿಲದ ದರ ಒಂದೂವರೆಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ದರ ಈಗ 70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ.

ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳಿಕೆ. (ETV Bharat)

ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ದರ ಏರಿಕೆಯು ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.‌ ಮೊದಲೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ‌ ಯೋಜನೆಯಿಂದ‌ ಜನರು​ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತದರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ LPG ದರ ಕೆಜಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ‌ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದರ‌ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಆಟೋ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತೆರಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮಗಂತೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಯಾಕಾದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ, ನಮ್ಮಂತಹ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿವೆ.‌ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು‌ ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿನಗಳು ಬರಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು.

ಗೋಗ್ಯಾಸ್​ ಕಂಪನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ: ನಮಗೆ‌ ಮೇಲಿನಿಂದ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 50 ರೂ. ದರವಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ‌ ಕೆಜಿ 70 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೆಜಿ‌ ಸಂಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ‌ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ, 10 ದಿನಕ್ಕೆ‌ ಗ್ಯಾಸ್​ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಟೋಗಳಿಗೆ‌ ಅನಿಲ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೋಡ್​ ಬರುವವರೆಗೆ ಈಗ ಇರುವ ಅನಿಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ‌. ಮುಂದೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ‌, ನಾವೂ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅನಿಲ ಬಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದಾಗಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೋಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ‌ ಲೋಹಿತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಸದಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ, ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಡಗುಗಳ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್!; ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ತತ್ತರ

THE IMPACT OF WAR
IRAN ISRAEL US WAR
HAVERI
ಗ್ಯಾಸ್​ ದರ ಏರಿಕೆ
LPG CNG PRICES PRICE HIKE EFFECT

