ಬೆಂಗಳೂರು: ಆವಕ ಕಡಿಮೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ... ₹280ಕ್ಕೇರಿದ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ!
ಯಶವಂತಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರೂ.ನಿಂದ 280 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ.
Published : October 24, 2026 at 1:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರೂ.ನಿಂದ 280 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 200 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬೇಡಿಕೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3,000 ಚೀಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬರುತ್ತದೆ (ಪ್ರತಿ ಚೀಲದ ತೂಕ 40 ರಿಂದ 60 ಕೆಜಿ ಇರುತ್ತದೆ). "ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದೆ. ಬರಗಾಲವು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹಮೀದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ನಡುವೆ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಸ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರಿಂದ 24 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ (ಮಾದರಿ ಬೆಲೆ) 12 ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ರಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 3 ಸಾವಿರದಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ಇದ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 10 ಸಾವಿರದಿಂದ 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಬಿನಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಬರಗಾಲದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ರೈತರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದರು. ಇಳುವರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 45 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಪರಿಣಾಮ, ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ದರ ಕೃತಕ ಏರಿಕೆ: 'ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ'ದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬರಡನಪುರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು (ಹೋರ್ಡಿಂಗ್), ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
2016-17ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿ, ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ವಾದಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬರಗಾಲದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬರಗಾಲವು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳು ಬತ್ತಿಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಬರಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಬರಾಜು ಸುಧಾರಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ರೈತರು ಈ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
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