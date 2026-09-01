ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾಗಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಕಡ್ಡಾಯ: 1 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು, ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಸವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 9:58 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪಾದಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಸವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ 4 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಹುಲ್ ರತ್ನಂ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಬಳಿಕ ವಿಂಗಡಿಸದ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉಪನಿಯಮಗಳು 2019ರ ಅನ್ವಯ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಯ 4 ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಿವರ:
ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (Wet Waste) - [ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹ]: ಅಡುಗೆ ಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ, ಉಳಿದ ಆಹಾರ, ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕವಚ, ಹೂವು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳು ಮುಂತಾದವು.
ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ (Dry Waste) - [ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ]: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಕಾಗದ/ಪೇಪರ್, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮುಂತಾದವು.
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ (Sanitary Waste) - [ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗ್ರಹ]: ಬಳಸಿದ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಮಕ್ಕಳ/ಹಿರಿಯರ ಡೈಪರ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳು, ಕಾಂಡೋಮ್ಗಳು ಮುಂತಾದವು.
ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ/ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ (Special Care Waste) - [ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ]: ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ಗಳು, ಪೇಂಟ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಾಟಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಮುಂತಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು.
ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಕಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆ: ಆರೋಪಿಗೆ ರೂ 15.60 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ