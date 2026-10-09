ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸುಪಾರಿ: ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿ ಆರೋಪ
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 9, 2026 at 4:16 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಗಣಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಸೇರಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. 10 ಮಂದಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು, ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕ್ಲೀನ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿಲುಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ತೋರಿಸಿದರು.
ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಆರೋಪದಿಂದ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಯಾವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?. ಸಿಸಿಟಿವಿ ರೆಕರ್ಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು?. ಯಾವ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ 10 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಇಂತಹ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
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