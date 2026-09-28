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ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಹಸುಗಳು: ಮೇವಿಗಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಗೌಳಿಗರು

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಈ ಗೌಳಿಗರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮೇವಿದ್ದ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.

Gangavati Cows in Haveri District
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಹಸುಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 7:51 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಗಂಗಾವತಿ ಹಸುಗಳ ಹಿಂಡೇ ಕಾಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೇವಿಲ್ಲದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಸುಗಳು ಮೇಯುತ್ತಿವೆ.

ಶ್ವೇತವರ್ಣದ ಈ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಜವಾರಿ ತಳಿಯಾದ ಖಿಲಾರಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕಾಯಲು 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗೌಳಿಗಳಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7ರವರೆಗೆ ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಸುಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ತಾಲೂಕಿನವವು. ಗಂಗಾವತಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೇವು, ಕುಡಿಯಲು ಸಮರ್ಪಕ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗೌಳಿಗರು ಇದೀಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವು ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಈ ಗೌಳಿಗರು ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ.

15 ದಿನದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ: ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಮೇವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಗೌಳಿಗರು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಗೌಳಿಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಂತರ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬಿನ್ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಮೇವು ನದಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕುಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಸುಗಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲಾ, ನೀರಿಲ್ಲಾ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಗೌಳಿಗರು.

ಹಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ: ಈ ರೀತಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಗೌಳಿಗರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸಾವಿರದಿಂದ 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಜವಾರಿ ಹಸುಗಳು, ಇವುಗಳ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗೋಮೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು.

ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ, ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು, ಗೋಮಾಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯದೆ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ದನಕರುಗಳು ಬೊಗಸೆ ನೀರಿಗೆ, ಹಿಡಿ ಮೇವಿಗೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂರು ಗೌಳಿಗ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಸು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮೇಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಗೌಳಿಗರು. ಯಾರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗೌಳಿಗರೇ ವೈದ್ಯರು: 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜವಾರಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಗೌಳಿಗರೇ ವೈದ್ಯರು. ಯಾವುದಾದರೂ ರೋಗ ರುಜಿನ ಬಿದ್ದರೆ ತಾವೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಈ ದನಕರುಗಳು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಈ ಗೌಳಿಗರು ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀರು, ಮೇವು ಸಿಗುವ ಕಡೆ ರಾತ್ರಿ 8ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರವರೆಗೆ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕೂಡಿಹಾಕುತ್ತೇವೆ.

ಸಗಣಿ, ಗಂಜಳದಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಪ್ಫಳದ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು ಕುರಿಮಂದೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಾವಿರಾರು ಹಸುಗಳನ್ನೇ ಈ ರೀತಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌಳಿಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಮುದುಕಣ್ಣ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 500 ದನಕರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕಪ್ಪತ್ತಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲ ಆಕಳುಗಳು ಜವಾರಿ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು. ಹೋರಿ ಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಕಳು ಕರುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಸುಗಳು ಹಲ್ಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸೊಪ್ಪು ಸೆದೆ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕರು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೆಟ್ವವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೈಯ್ದರೇನು ಬಡಿದರೇನು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸಗಣಿಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೇಯಲು ಹುಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಲ್ಲೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ದಿನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾವೇರಿ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಾದವು. ಹಸುಗಳಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಬಂದರೆ ನಾವೇ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಗುಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೌಳಿಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆ ಯಂಕಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ರೈತರು ನಮಗೆ ದನ ಮೇಯಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 15 ದಿನಗಳಾದವು. ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ನಮಗೆ ಹಸು ಮೇಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಖಾಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆರೆಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯಷ್ಟು ಹಸಿರು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಸುಗಳು ಜವಾರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HAVERI
ಗಂಗಾವತಿ ಹಸುಗಳು
ಗೌಳಿಗರು
ಬರಗಾಲ
GANGAVATI COWS

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