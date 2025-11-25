ETV Bharat / state

ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 'ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯುವ' ಶಿಕ್ಷೆ: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ 'ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ'

ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

KOPPAL COMMUNITY SERVICE SENTENCE DRUGS CONSUME CASE TRAFFIC RULE VIOLATION CASE GANGAVATI COURT
ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಸಮೀರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 25, 2025 at 9:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 26 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು 'ಕಾಯುವ ಶಿಕ್ಷೆ' ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಜ.7ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯುವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಾರ ಕಾಲೊನಿಯ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಗಿ ಅವರು 26 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ, ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾದರು.

ಜ.7ರಂದು ಗಂಗಾವತಿಯ ಇಂದಿರಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ ನಗರ) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುಲೈ ನಗರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಚಾರಿ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಯುವಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ: ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.

ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ತೀರ್ಪಿತ್ತರು. ದಂಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಂದು ಯುವಕ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದನು.

ಜುಲೈ 7ರಂದು ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಡ್ಜ್​ಗಳ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸೂಕ್ತ, ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆನೆಪದರ ವರ್ಗ ಹೊರಗಿರಲಿ: ನಿರ್ಗಮಿತ ಸಿಜೆಐ ಗವಾಯಿ

TAGGED:

KOPPAL
DRUGS
TRAFFIC RULE VIOLATION CASE
ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯುವ ಶಿಕ್ಷೆ
GANGAVATI COURT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಹೀಂದ್ರ 'BE 6'ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​!; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್​!?

15x15 ಅಡಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಪಂಜಾಬ್‌ ರೈತ!; ಗೋಧಿ - ಭತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ತೆಗೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿದ ಅನ್ನದಾತ

CGPSC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 22ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ ಹುಡುಗ!; ದಿನಗೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಮಗನನ್ನು ಓದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ!

ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.