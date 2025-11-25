ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 'ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಯುವ' ಶಿಕ್ಷೆ: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ 'ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಶಿಕ್ಷೆ'
ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : November 25, 2025 at 9:26 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಲು ಕೊಟ್ಟ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ 26 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು 'ಕಾಯುವ ಶಿಕ್ಷೆ' ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತನಿಗೆ ಬೈಕ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಜ.7ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯುವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಅಪ್ರಾಪ್ತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಾರ ಕಾಲೊನಿಯ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಲಗಿ ಅವರು 26 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ, ಇಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾದರು.
ಜ.7ರಂದು ಗಂಗಾವತಿಯ ಇಂದಿರಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ ನಗರ) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜುಲೈ ನಗರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಸಂಚಾರಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಬೈಕ್ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಯುವಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ: ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಸೇವನೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಈ ತೀರ್ಪಿತ್ತರು. ದಂಡಕ್ಕೊಳಗಾದ ಯುವಕನನ್ನು ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಇಂದು ಯುವಕ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದನು.
ಜುಲೈ 7ರಂದು ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಗಾಂಜಾ ಸೇದುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯುವಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರು.
