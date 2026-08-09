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ಗಂಗಾವತಿ: ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಂಪತಿ!

ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಂಪತಿ
ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಐದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಂಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2026 at 8:27 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಲು ದಂಪತಿ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಕೇವಲ ಐದೇ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಡಾ.ಎ.ಪವನಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಡಾ.ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಜನಿಸಿದ ಐದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದ ವೈದ್ಯ ಎ.ಪವನಕುಮಾರ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ವೈದ್ಯೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮೇ 1ರಂದು ಗಂಗಾವತಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ.

ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಜನನ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ದಂಪತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಮೇ 6 ರಂದೇ ಮಗು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್: ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯು ಪುತ್ರಿಗೆ ರೇಯಾಂಕ ತ್ರಿನಯನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಯುಐಡಿ) ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮಗು ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.

ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಸಂತಸ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ವೈದ್ಯೆ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, "ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ತಾವು ವಹಿಸಿದ ಜಾಗರೂಕತೆ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

AADHAR FOR NEW BORN
KOPPAL
GANGAVATI DOCTOR COUPLE
AADHAR

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