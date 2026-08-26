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55ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ 50ನೇ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ: ಗಂಗಾವತಿಯ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕನ ಸಾಧನೆ

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ 55ರ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜೆ ಎಂಬುವರು 50ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

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ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 9:05 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಹಿಂದು-ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ಅದೂ 55ರ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಆ.26) ಗಂಗಾವತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಗೆಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಬಂಡ್ರಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಧು ಎಂಬ ಯುವತಿಗೆ ತುರ್ತು ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡು ರವಿಕುಮಾರ್ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 55ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 50ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

''ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ, ಕೆಲ ಬಾರಿ ಎರಡು, ಮೂರು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನುಭವ'' ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆರಂಭ: ತಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತದಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ರವಿಕುಮಾರ್, ''ಅದು 1992ರ ಸಮಯ. ಆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂದೆಯ ನಿಧನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಅದು. ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ (1993) ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದರೆ ಇಂದಿಗೆ ಅದು 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಸಮ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ತಾತ್ಕಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಒಪಿಡಿಗೆ (ವಿಜಯನಗರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್) ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದೆ'' ಎಂದರು.

ರೋಗಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು: ''ರಕ್ತದಾನದ ಬಳಿಕ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳಲು ಹೋದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೋಗಿ ನಮಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇಂದಿಗೂ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇದೀಗ 50ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾರಣ'' ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

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RAVI KUMAR
ACHIEVEMENT IN BLOOD DONATION
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