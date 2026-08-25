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ಗಂಗಾವತಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಐರನ್ ಸಿರಪ್, ವಿಟಮಿನ್ - ಸಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಪ್ಪೆಗೆ!

ಗಂಗಾವತಿಯ ಜಯನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಐರನ್ ಸಿರಪ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ - ಸಿ ಮಾತ್ರೆ ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

GANGAVATHI: IRON SYRUP, VITAMIN C PILLS WORTH LAKHS FOUND IN GARBAGE
ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಾಶಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 1:40 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಾತ್ರೆ, ಸಿರಪ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ - ಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಸೆದಿ ಘಟನೆ ಜಯನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು, ಬಾಣಂತಿಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಔಷಧಗಳು 2027ರವರೆಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುವುದು ಯಾರು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿದು ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಗಾಗಿ ಔಷಧ ಪೂರೈಸುತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಕೆಲವರು ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ರಾಶಿ ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಔಷಧ ತಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಸೆದು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಯಿ - ಹಂದಿ, ಜಾನುವಾರುಗಳು ಆಹಾರ ಎಂದು ಸೇವಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುದ್ರೆ ಇರುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಗಳ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುವ ಸಿರಪ್, ವಿಟಮಿನ್-ಸಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸದೆ, ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಸದ ಪಾಲಾದ ಈ ಔಷಧಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಧರಿಸಿ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೋದಾಮಿನಿಂದ ಇವು ರವಾನೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಎಚ್ಒ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಸವುಡಿ, ''ಘಟನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GOVERNMENT HOSPITAL MEDICINES
IRON SYRUP
VITAMIN C PILLS
KOPPAL
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